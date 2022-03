Portes ouvertes : Recyclerie le Silo à Vélo Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Portes ouvertes : Recyclerie le Silo à Vélo Clohars-Carnoët, 25 mars 2022, Clohars-Carnoët. Portes ouvertes : Recyclerie le Silo à Vélo Z.A. de Keranna Services techniques Clohars-Carnoët

2022-03-25 09:30:00 – 2022-03-25 12:00:00 Z.A. de Keranna Services techniques

Clohars-Carnoët Finistère La recyclerie mobilités douces de Clohars-Carnoët “Le Silo à Vélo” vous ouvre ses portes le vendredi 25 mars de 9h30 à 12h.

Rendez-vous dans les locaux des services techniques, Z.A. de Keranna pour découvrir les dessous de la recyclerie, ses missions, son matériel et ses évolutions futures. coord.siloavelo@gmail.com +33 2 98 71 53 90 La recyclerie mobilités douces de Clohars-Carnoët “Le Silo à Vélo” vous ouvre ses portes le vendredi 25 mars de 9h30 à 12h.

Rendez-vous dans les locaux des services techniques, Z.A. de Keranna pour découvrir les dessous de la recyclerie, ses missions, son matériel et ses évolutions futures. Z.A. de Keranna Services techniques Clohars-Carnoët

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët, Finistère Autres Lieu Clohars-Carnoët Adresse Z.A. de Keranna Services techniques Ville Clohars-Carnoët lieuville Z.A. de Keranna Services techniques Clohars-Carnoët Departement Finistère

Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clohars-carnoet/

Portes ouvertes : Recyclerie le Silo à Vélo Clohars-Carnoët 2022-03-25 was last modified: by Portes ouvertes : Recyclerie le Silo à Vélo Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët 25 mars 2022 Clohars-Carnoët finistère

Clohars-Carnoët Finistère