### Lors de ces portes ouvertes vous pourrez découvrir nos ateliers vélo et couture. Quelques créations du projet « D’un cintre à l’autre » seront également exposées. Vous pourrez également accéder à notre jardin dans lequel des créations de l’atelier couture ainsi que des serigraphies et linogravures seront exposées. Nous vous expliquerons le fonctionnement d’une recyclerie, les filières de collectes, les ateliers et le réemploi. Ce sera également l’occasion de présenter en avant première quelques réalisations en cours de fabrication du projet « D’un cintre à l’autre » organisé en partenariat avec la Manufacture CDCN. Pour ce projet, chaque costume correspond à une pièce ou à un-e chorégraphe qui a marqué l’histoire de la danse contemporaine. Ceux-ci seront présentés sous forme d’un défilé dansé !

Gratuit. Entrée libre suivant les conditions sanitaires.

