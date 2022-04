Portes ouvertes “Printemps à la ferme” à Vieux-Rouen-sur-Bresle Vieux-Rouen-sur-Bresle Vieux-Rouen-sur-Bresle Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Vieux-Rouen-sur-Bresle Seine-Maritime Vieux-Rouen-sur-Bresle Découvrez la passion pour les ânes de Julia WYGAS qui l’a conduit à monter un petit troupeau d’ânesses (14 ânes) et à relever un nouveau challenge : après une première expérience en tant qu’artisan-fabriquant de savons, elle reprend en 2021 l’exploitation d’Angélique Gauffre (Une Fée dans l’âsinerie) pour désormais transformer le lait de ses ânesses sous la marque Elixâne (cosmétique au lait d’ânesse). Visite de la ferme et de la savonnerie

Vente de viande bovine et hamburgers fermiers

