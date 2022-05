Portes ouvertes : “pour une agriculture durable et un futur en bonne santé : expérimenter !” Unité expérimentale INRAE du domaine d’Époisses, 18 juin 2022, Bretenière.

Comment la recherche peut-elle aider l’agriculture à produire de manière plus respectueuse de l’environnement une alimentation meilleure pour notre santé ? En expérimentant différents systèmes de culture en concertation avec les agriculteurs ! Cette démarche, c’est la raison d’être de [CA-SYS](https://www6.inrae.fr/plateforme-casys/), une plateforme de recherche et d’expérimentation collaborative conçue pour tester l’agroécologie à différentes échelles. À quelques kilomètres de Dijon, les équipes de recherche d’INRAE y expérimentent sur 120 hectares une diversité de systèmes agro-écologiques en semis-direct, ou avec travail du sol, tous sans pesticides. Mais concrètement, comment fait-on ? **Venez voir par vous-même !** La plateforme CA-SYS d’INRAE vous accueille au milieu des champs pour des journées portes ouvertes sur le thème : **”pour une agriculture durable et un futur en bonne santé : expérimenter !”** Visites, animations, ateliers et démonstrations pour toute la famille vous attendent durant cet événement gratuit qui s’inscrit dans les Journées Nationales de l’Agriculture ! ### **Programme :** _**Gros plan sur la biodiversité sauvage -**_ Pourquoi et comment suivre l’état de la biodiversité ? Comment la faune et la flore peuvent-ils nous aider à protéger les cultures et ainsi limiter l’utilisation de produits de synthèse ? _**La biodiversité cultivée -**_ En quoi certaines familles de plantes, comme les légumineuses, sont-elles bénéfiques pour l’environnement… et aussi pour notre alimentation ? **_Expositions de machines agricoles -_** Quels engins pour semer, récolter, et désherber dans une agriculture agroécologique ? _**Le sol et ses fonctions -**_ Cela grouille de vie sous nos pieds ! Bien la connaître est essentiel pour préserver la santé des sols.

INRAE (ex Inra) vous invite à visiter son unité expérimentale de Bretenière. Sur 140 hectares, les chercheurs y testent des systèmes de culture agroécologiques pour se passer un jour des pesticides.

Unité expérimentale INRAE du domaine d’Époisses 21110 Bretenière Bretenière Côte-d’Or



2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-19T14:00:00 2022-06-19T18:00:00