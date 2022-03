Portes ouvertes Pop School et webinaires POP School Élancourt Catégories d’évènement: Élancourt

Yvelines

Portes ouvertes Pop School et webinaires POP School, 11 avril 2022, Élancourt. Portes ouvertes Pop School et webinaires

du lundi 11 avril au vendredi 15 avril à POP School

POP School se mobilise pour t’accompagner dans ton projet de reconversion professionnelle vers les métiers du numérique ! Du 11 au 15 avril, POP School propose 20 webinaires animés par son équipe pour t’accompagner, t’inspirer et te faire découvrir les métiers du numérique. POP School est présent à Saint-Quentin-en-Yvelines et propose des formations intensives accessibles à toutes et à tous sans pré-requis, financées à 100% par Pôle emploi. Sur la Fabrique Elancourt, le vendredi 15 avril, de 10h à 17h, les apprenants en cyber vous accueillent pour vous parler des métiers de la cyber et du design web !

Participation gratuite – Inscription obligatorie

20 webinaires pour découvrir la filière du numérique ! POP School 78990 Elancourt Élancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T10:00:00 2022-04-11T18:00:00;2022-04-12T10:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Élancourt, Yvelines Autres Lieu POP School Adresse 78990 Elancourt Ville Élancourt lieuville POP School Élancourt Departement Yvelines

POP School Élancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elancourt/

Portes ouvertes Pop School et webinaires POP School 2022-04-11 was last modified: by Portes ouvertes Pop School et webinaires POP School POP School 11 avril 2022 Élancourt POP School Élancourt

Élancourt Yvelines