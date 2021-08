Portes Ouvertes Pole Dance Orléans Pole Dance Orléans, 4 septembre 2021, Saint-Jean-le-Blanc.

Portes Ouvertes Pole Dance Orléans

du samedi 4 septembre au dimanche 5 septembre à Pole Dance Orléans

Après une année si particulière où les activités sportives et de loisirs nous ont tant manqué, si vous vous laissiez tenter par la danse aérienne ? Pole Dance, Cerceau Aérien, Stretching, Yoga Vinyasa… Pole Dance Orléans vous accueille les 4 et 5 septembre 2021 de 10h à 18h pour ses portes ouvertes. Des initiations flash seront proposées toute la journée, c’est l’occasion idéale pour venir nous rencontrer et tester nos disciplines aériennes ! Pole Dance Orléans vous offre également -10% sur les cartes de cours pour toute souscription pendant les portes ouvertes ! Alors, vous venez nous rencontrer ? >>> Accès libre pour tous, sans réservation. Contrôle du pass sanitaire et limitations des nombres de personnes présentes en accord avec les dispositions règlementaires du moment. Accueil continu de 10h à 18h. Pour les initiations flash, prévoir un débardeur et un short pour la pole dance, ou un débardeur et un legging pour le cerceau. (pas de bijoux et pas de crème sur le corps).

Accès libre pour tous, sans réservation. Contrôle du pass sanitaire et limitations des nombres de personnes présentes en accord avec les dispositions règlementaires du moment

Pole Dance, Cerceau Aerien, Stretching, Yoga Vinyasa… Pole Dance Orléans vous accueille les 4 et 5 septembre 2021 de 10h à 18h pour ses portes ouvertes.

Pole Dance Orléans 15 rue du Général de Gaulle 45650 Saint Jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T18:00:00;2021-09-05T10:00:00 2021-09-05T18:00:00