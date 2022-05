Portes ouvertes Pétillantes Houville-la-Branche Houville-la-Branche Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Houville-la-Branche Eure-et-Loir Houville-la-Branche Venez découvrir toutes nos nouveautés et jouer durant ces deux jours. Nous vous avons aussi concocté plein de surprises, des lots à gagner, sans oublier Sonia de Gourmet truck qui vous régalera tout le week-end. Sur place, une vente de jeux, d'occasion , et de nombreuses promos vous attendent ! Les jeux de société sont à l'honneur ! Nous vous ouvrons nos portes pour un fabuleux week-end ludique ! Venez jouer et partager d'incroyables moments de jeu en famille ou entre amis. contact@jeupetille.com +33 2 37 28 16 20 http://www.jeupetille.com/

