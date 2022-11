Portes ouvertes Pénélope Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Portes ouvertes Pénélope Sens, 9 décembre 2022, Sens.

13 Avenue de Lorrach Pénélope Association B.A.R.R.E Sens Yonne

2022-12-09 09:00:00 – 2022-12-10 18:00:00

Pénélope Association B.A.R.R.E 13 Avenue de Lorrach

Sens

Yonne EUR 0 L’association Pénélope ouvre ses portes les vendredi 9 et samedi 10 décembre 2022 de 9h à 18h non stop !

L’occasion de venir dénicher de bonnes affaires !

penelope.accueil@gmail.com +33 3 86 83 00 01 https://www.penelopebarre.fr/

