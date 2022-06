Portes ouvertes – Pelote Basque et Jeu de Quilles de 9

Portes ouvertes – Pelote Basque et Jeu de Quilles de 9, 27 juillet 2022, . Portes ouvertes – Pelote Basque et Jeu de Quilles de 9



2022-07-27 – 2022-07-27 EUR A partir de 14h, des initiations gratuites de Pelote Basque et de Jeu de Quilles seront proposées par les membres bénévoles d’associations. Activités accessibles aux enfants et adultes (prévoir chaussures de sport).

Visite guidée à l’exposition permanente Organisé par le Pilotari Club Oloronais et les Quilles de 9 (Repli en intérieur en cas de mauvais temps) A partir de 14h, des initiations gratuites de Pelote Basque et de Jeu de Quilles seront proposées par les membres bénévoles d’associations. Activités accessibles aux enfants et adultes (prévoir chaussures de sport).

Visite guidée à l’exposition permanente Organisé par le Pilotari Club Oloronais et les Quilles de 9 (Repli en intérieur en cas de mauvais temps) A partir de 14h, des initiations gratuites de Pelote Basque et de Jeu de Quilles seront proposées par les membres bénévoles d’associations. Activités accessibles aux enfants et adultes (prévoir chaussures de sport).

Visite guidée à l’exposition permanente Organisé par le Pilotari Club Oloronais et les Quilles de 9 (Repli en intérieur en cas de mauvais temps) dernière mise à jour : 2022-06-16 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville