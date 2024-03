Portes ouvertes Paques Saint-Satur, dimanche 31 mars 2024.

Portes ouvertes Paques Saint-Satur Cher

Portes ouvertes domaine Laporte:

La découverte en exclusivité de notre nouveau millésime 2023

La dégustation d’anciens millésimes,

La présentation et la dégustation détaillée de nos vins et nos terroirs.

Au programme:

La découverte en exclusivité de notre nouveau millésime 2023

La dégustation d’anciens millésimes,

La présentation et la dégustation détaillée de nos vins et nos terroirs.

L’ensemble des dégustations seront accompagnées de spécialités locales, telles que le crottin de Chavignol et autres surprises.

Le week-end de Pâques oblige, les enfants (et les parents) pourront aussi déguster des chocolats de nos artisans locaux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 14:00:00

fin : 2024-03-31 18:30:00

62 Avenue de Fontenay

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire alexandre@laporte-sancerre.com

L’événement Portes ouvertes Paques Saint-Satur a été mis à jour le 2024-03-04 par Office de tourisme du Grand Sancerrois