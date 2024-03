Portes Ouvertes Résidence Domitys Les clés d’or Orthez, vendredi 22 mars 2024.

Portes Ouvertes Résidence Domitys Les clés d’or Orthez Pyrénées-Atlantiques

Vente de savons de fabrication artisanale avec la Savonnerie “La Pacheraie” en continu sur la journée.

9h30 à 18h entrée et visite libre des espaces de convivialité et de l’appartement témoin

10h Séances de Luminothérapie et en continu toute la journée.

De 10h30 à 12h30 dépistage auditif avec Audilab.

12h30 à 14h00 restauration buffet.

16h Entract’gourmand. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 09:30:00

fin : 2024-03-22

Résidence Domitys Les clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

