Portes ouvertes Office de tourisme et de Congrès de Pornichet Office de tourisme et de Congrès de Pornichet Pornichet, lundi 18 mars 2024.

Portes ouvertes Office de tourisme et de Congrès de Pornichet Semaine des métiers du tourisme Lundi 18 mars, 10h00 Office de tourisme et de Congrès de Pornichet

Début : 2024-03-18T10:00:00+01:00 – 2024-03-18T17:30:00+01:00

Envie de découvrir les coulisses de l’Office de tourisme et ses différents métiers : conseiller en séjour, guide patrimoine, chargé de communication, relations presse, community manager, boutique, billetterie… alors n’hésitez plus et venez nous rendre visite !

Il suffit de prendre rdv par téléphone : 02 40 61 33 33 ou par mail info@pornichet.fr

Office de tourisme et de Congrès de Pornichet 3 boulevard de la République 44380 Pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 61 33 33 »}] [{« link »: « mailto:info@pornichet.fr »}]

