Portes ouvertes O2 care services 39 b rue de Doubs 25300 Pontarlier Pontarlier, samedi 16 mars 2024.

Portes ouvertes Accueil portes ouvertes 16 et 20 mars O2 care services 39 b rue de Doubs 25300 Pontarlier

Votre agence

O2 Pontarlier

39 b rue de Doubs

25300 Pontarlier

OUVRIRA SES PORTES LE:

– SAMEDI 16 MARS DE 13H à 18H

ET

– MERCREDI 20 MARS DE 13H à 17H

Présentation de l’agence, et de

nos différents métiers.

Ateliers créatifs pour les enfants.

Echanges, partage et convivialité.

Inscription par mail à:

blandine.dossantosqueiros@o2.fr

