Portes ouvertes Ô.Ressources Domblans, 30 juillet 2022, Domblans.

Portes ouvertes Ô.Ressources

332 Rue de l'Église Chateau de Domblans Domblans Jura

2022-07-30 – 2022-07-30

Chateau de Domblans 332 Rue de l’Église

Domblans

Jura

EUR Portes ouvertes ateliers 3R : Réemploi – Réutilisation – Réparation.

Venez découvrir l’art de faire revivre la matière le samedi 30 juillet 2022 de 10h à 12h et de 14h à 17h aux ateliers Ô Ressources (entrée libre).

– Présentation de Ô Ressources et des ateliers 3R

– Vente et démonstration d’artisanat autour du réemploi

– Village des antiquaires (dépôt/vente)

– Anima’briques, ateliers légo dès 5 ans (matin uniquement)

– « Entre seille et terre » Snack et vente de produit locaux à déguster en terrasse

Chateau de Domblans 332 Rue de l’Église Domblans

