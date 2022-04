Portes-Ouvertes Nuiton-Beaunoy 23 & 24 avril Beaune, 23 avril 2022, Beaune.

2022-04-23 09:30:00 – 2022-04-24 18:30:00

Beaune Côte-d’Or

A l’occasion de nos traditionnelles portes-ouvertes, nous vous invitons à découvrir ou re-découvrir notre cave. Nous vous présenterons notre nouvelle gamme de vins bio ‘Cerço’, première gamme de vin 100% éco-conçue et collaborative.

Une visite de cave vous sera proposé par nos vignerons ainsi qu’une dégustation.

Animation et exposition par l’Art du tonneau autour de la fabrication des fûts de chêne, leur réhabilitation et leur transformation en objets décoratifs quand il n’est plus possible de les utiliser pour l’élevage du vin.

Un atelier de décoration de bouchon en liège sera proposé aux enfants.

Accès gratuit de 9h30 à 18h30.

Départ dernières visites à 17h30.

+33 3 80 25 01 03

