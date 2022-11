PORTES OUVERTES NOEL 2022 DOMAINE VIRGILE JOLY Saint-Guiraud, 3 décembre 2022, Saint-Guiraud.

PORTES OUVERTES NOEL 2022 DOMAINE VIRGILE JOLY

Chemin de Pradine Saint-Guiraud Hérault

2022-12-03 11:00:00 – 2022-12-03 18:00:00

Saint-Guiraud

Hérault

Saint-Guiraud

PROGRAMME

-Dégustation des Vins bio du domaine et des Cuvées d’exception

– Visite guidée et commentée de la cave

– Les Escalettes: la Gaufre Languedocienne

– Huile d’olive, jus de fruits et confitures du Domaine Puechmarin

Food Truck le samedi midi

Cochon à la broche le dimanche

Sur réservation

virgilejoly34@orange.fr +33 4 67 44 52 33

