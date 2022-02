Portes Ouvertes Nationales France

Portes Ouvertes Nationales France, 12 mars 2022, . Portes Ouvertes Nationales

du samedi 12 mars au dimanche 13 mars à France

Devenez propriétaire d’une maison neuve ! —————————————– Vous souhaitez faire construire une maison ? Participez aux Journées Portes Ouvertes de votre constructeur Créa Concept les 12 & 13 mars, dans toute la France. Pendant cette journée de portes ouvertes exceptionnelles, nos équipes vous accueilleront pour vous faire découvrir une maison neuve de la gamme Créa Concept en cours de finitions, inspirée de l’un de nos modèles. Nos modèles de maison qu’ils soient de plain-pied ou à étage sont disponible en plusieurs surfaces pour offrir un maximum d’espace et de chambres. Inscrivez-vous gratuitement à l’agence la plus proche de chez vous et au créneau de votre choix : [[https://www.crea-concept.fr/](https://www.crea-concept.fr/)](https://www.crea-concept.fr/)

Gratuit : https://www.crea-concept.fr/

JPO nationales les 12 & 13 mars France Rhone-alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T17:30:00;2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T12:00:00

Détails Autres Lieu France Adresse Rhone-alpes lieuville France

France https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//