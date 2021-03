Paris Musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris Portes ouvertes ! Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégorie d’évènement: Paris

Portes ouvertes ! Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 22 mars 2021-22 mars 2021, Paris. Portes ouvertes !

le lundi 22 mars à Musée d’art et d’histoire du Judaïsme

À partir de la fable « Appartement à louer » de Leah Goldberg, contée par les étudiants de l’École de la deuxième chance de Rosny-sous-Bois, les élèves réfléchissent collectivement aux notions de tolérance et d’altérité dans leur quotidien puis réalisent un immeuble à l’aide de boîtes que chacun décore à son goût.

Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles

Activité virtuelle pour les élèves du CE2 à la 6e Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71, rue du Temple, 75003 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-22T10:00:00 2021-03-22T11:15:00;2021-03-22T14:00:00 2021-03-22T15:15:00

