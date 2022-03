Portes ouvertes multi activités ados Digny Digny Catégories d’évènement: Digny

Eure-et-Loir

Portes ouvertes multi activités ados Digny, 29 mars 2022, Digny. Portes ouvertes multi activités ados Digny

2022-03-29 – 2022-03-29

Digny Eure-et-Loir Digny Le Foyer Rural de Digny organise 2 séances de découverte de notre nouvelle activité sportive “Multi Activité Ados” proposée depuis cette année pour les adolescents. Elles s’adressent aux enfants à partir du CM2.

Cela sera l’occasion de faire découvrir les activités sportives ludiques et originales proposées aux jeunes tout au long de l’année. Le Foyer Rural de Digny organise 2 séances de découverte de notre nouvelle activité sportive “Multi Activité Ados” proposée depuis cette année pour les adolescents. Elles s’adressent aux enfants à partir du CM2. +33 6 43 82 03 46 Le Foyer Rural de Digny organise 2 séances de découverte de notre nouvelle activité sportive “Multi Activité Ados” proposée depuis cette année pour les adolescents. Elles s’adressent aux enfants à partir du CM2.

Cela sera l’occasion de faire découvrir les activités sportives ludiques et originales proposées aux jeunes tout au long de l’année. foyer rural de digny

Digny

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Digny, Eure-et-Loir Autres Lieu Digny Adresse Ville Digny lieuville Digny Departement Eure-et-Loir

Digny Digny Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/digny/

Portes ouvertes multi activités ados Digny 2022-03-29 was last modified: by Portes ouvertes multi activités ados Digny Digny 29 mars 2022 Digny Eure-et-Loir

Digny Eure-et-Loir