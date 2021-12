Montfaucon-en-Velay Montfaucon-en-Velay Haute-Loire, Montfaucon-en-Velay Portes ouvertes Montfaucon-en-Velay Montfaucon-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

2021-12-18 – 2021-12-19

Montfaucon-en-Velay Haute-Loire Montfaucon-en-Velay venez découvrir des idées de cadeaux de Noël ou pour d’autres occasions proposées par Agnés Marcon.

de 9h à 18h 15 Lot La Vigne Montfaucon-en-Velay

