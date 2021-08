Montaut Montaut Montaut, Pyrénées-Atlantiques Portes ouvertes Montaut Montaut Catégories d’évènement: Montaut

Pyrénées-Atlantiques

Portes ouvertes Montaut, 4 septembre 2021, Montaut. Portes ouvertes 2021-09-04 10:00:00 – 2021-09-04 15:00:00 Route de Lourdes Base nautique

Montaut Pyrénées-Atlantiques Montaut Tout au long de l’année, des cours particuliers 1 à 2 fois par semaine. Venez apprendre à naviguer, découvrir le milieu naturel qu’est le Gave de Pau ou vous perfectionner ! En naviguant sur toutes les embarcations d’eaux vives : kayak, paddle, hydrospeed, canoraft, raft et miniraft, selon la saison et le niveau du gave. Tout au long de l’année, des cours particuliers 1 à 2 fois par semaine. Venez apprendre à naviguer, découvrir le milieu naturel qu’est le Gave de Pau ou vous perfectionner ! En naviguant sur toutes les embarcations d’eaux vives : kayak, paddle, hydrospeed, canoraft, raft et miniraft, selon la saison et le niveau du gave. +33 6 15 08 75 98 Tout au long de l’année, des cours particuliers 1 à 2 fois par semaine. Venez apprendre à naviguer, découvrir le milieu naturel qu’est le Gave de Pau ou vous perfectionner ! En naviguant sur toutes les embarcations d’eaux vives : kayak, paddle, hydrospeed, canoraft, raft et miniraft, selon la saison et le niveau du gave. ©ohlala dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Montaut, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Montaut Adresse Route de Lourdes Base nautique Ville Montaut lieuville 43.12963#-0.2039