Portes ouvertes Mont-Saxonnex Mont-Saxonnex Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Mont-Saxonnex

Portes ouvertes Mont-Saxonnex, 9 avril 2022, Mont-Saxonnex. Portes ouvertes 600 rue de la Gorge du Cé 2ème étage groupe scolaire Mont-Saxonnex

2022-04-09 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-09 13:00:00 13:00:00 600 rue de la Gorge du Cé 2ème étage groupe scolaire

Mont-Saxonnex Haute-Savoie Mont-Saxonnex * Portes ouvertes de la bibliothèque

* Yoga famille

* Rencontre échange sur la gestion des émotions chez l’enfant animée par une psychothérapeute

*Grande braderie de livres bibliotheque@mont-saxonnex.fr +33 4 50 96 77 78 600 rue de la Gorge du Cé 2ème étage groupe scolaire Mont-Saxonnex

dernière mise à jour : 2022-03-30 par Cluses Arve & montagnes Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Mont-Saxonnex Autres Lieu Mont-Saxonnex Adresse 600 rue de la Gorge du Cé 2ème étage groupe scolaire Ville Mont-Saxonnex lieuville 600 rue de la Gorge du Cé 2ème étage groupe scolaire Mont-Saxonnex Departement Haute-Savoie

Portes ouvertes Mont-Saxonnex 2022-04-09 was last modified: by Portes ouvertes Mont-Saxonnex Mont-Saxonnex 9 avril 2022 Haute-Savoie Mont-Saxonnex

Mont-Saxonnex Haute-Savoie