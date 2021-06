Monbalen Monbalen Lot-et-Garonne, Monbalen Portes ouvertes Monbalen Monbalen Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Monbalen Lot-et-Garonne Monbalen Journée portes ouvertes au centre équestre Crinière au vent, au programme:

de 10h à 12h : initiation à la balade à cheval, tour à poney pour les plus petits.

+33 6 22 31 28 66

