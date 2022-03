Portes ouvertes (Mois des Arts Energétiques) La Maison des Hauts d’Issy Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

La Maison des Hauts d'Issy, le dimanche 15 mai à 15:00

TAICHIDO est heureuse d’ouvrir les portes de sa journée annuelle aux isséens, pour une découverte de ses disciplines douces (sport pour tous) et une participation gratuite à de courtes initiations

Entrée libre

La Maison des Hauts d'Issy 16 Rue de l'Abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux

2022-05-15T15:00:00 2022-05-15T17:00:00

