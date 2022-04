Portes ouvertes miellerie Cerizay Cerizay Catégories d’évènement: Cerizay

Portes ouvertes miellerie Parc du Puy Genêt 25 Avenue du Général Marigny Cerizay

2022-05-08



Cerizay Deux-Sèvres EUR Portes ouvertes organisées par la Miellerie Associative Cerizéenne.



+33 6 67 49 25 25





