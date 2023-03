Portes Ouvertes Micro-Folie: « Galerie de La Filature » Ronchamp Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Haute-Saône Portes ouvertes Micro-Folie : Venez découvrir la Galerie de La Filature. Un musée numérique à la portée de tous.

Venez découvrir et profiter des nombreuses animations prévues ce dimanche 12 mars.

Certaines sont sur réservation au 03 39 21 21 42 +33 3 39 21 21 42 Ronchamp

