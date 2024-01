Portes ouvertes MFR-CFA de Matha Matha, samedi 16 mars 2024.

Venez découvrir les formations proposées au sein de la MFR-CFA de Matha.

4ème et 3ème découverte des métiers, Bac Pro SAPAT (Service aux Personnes et Animation dans les Territoires), CAP Cuisine et CAP PSR (Production et Service en Restaurations).

3 avenue Paul Monmoine

Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mfr.matha@mfr.asso.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:00:00

fin : 2024-03-16 17:00:00



