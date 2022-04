PORTES OUVERTES Marsannay-la-Côte, 4 juin 2022, Marsannay-la-Côte.

PORTES OUVERTES Au domaine 4 RUE DU VIEUX COLLEGE Marsannay-la-Côte

2022-06-04 – 2022-06-06 Au domaine 4 RUE DU VIEUX COLLEGE

Marsannay-la-Côte Côte-d’Or Marsannay-la-Côte

EUR Nous vous accueillerons par petit groupe dans un local vaste et aéré ainsi qu’en extérieur pour limiter tout contact et vous permettre de déguster dans les meilleures conditions.

Vous souhaitez limiter votre temps de passage au Domaine, passez votre commande par mail (ou téléphone)en précisant le jour souhaité de retrait. pour les retraits sans dégustation, nous ouvrons nos portes dès le vendredi 3 Juin et jusqu’au mardi 7 Juin.

contact@domaineduvieuxcollege.com +33 3 80 52 12 43 https://www.domaineduvieuxcollege.com/

Au domaine 4 RUE DU VIEUX COLLEGE Marsannay-la-Côte

