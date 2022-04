Portes ouvertes, marché de producteurs et animations à Montoire-sur-le Loir

Marché de producteurs : samedi 9h à 18h, dimanche : 9h à 17h. Animations pour les enfants : circuit mini-quads, structures gonflables, stands gourmands. Visites dégustations de la brasserie. Animations musicales tout le week-end : bandas, groupes locaux, soirée concert Tribute to ACDC. Restauration sur place. Dimanche (8h à 17h) : vide-greniers (1€ml). Organisé par les Amis de la Mousse. Marché de producteurs, animations enfants, animations musicales, portes ouvertes de la Brasserie Sommier. lesamisdelamousse@gmail.com +33 6 58 85 55 30

