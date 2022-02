Portes ouvertes : Manufacture de bérets Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Dans le cadre des Journées Européennes des métiers d'art, Sara vous invite à venir découvrir son métier : la fabrication artisanale de bérets. Découvrez les différentes étapes nécessaires à la naissance de ce couvre-chef emblématique de notre pays, et plus particulièrement de notre région du Béarn : le tricotage du fil de laine mérinos puis ensuite le remaillage, le feutrage, le grattage, la tonte, le repassage…

+33 6 28 20 60 46

Sebastien Arnouts

