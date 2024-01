PORTES OUVERTES MAISON FIL DE FER c/o Cristal de la Zorn Dabo, mardi 30 janvier 2024.

Profitez de nos portes ouvertes pour rencontrer nos invités et découvrir nos nouveautés. Nous aurons le plaisir d’accueillir la Casa Natur’L avec une sélection de sa gamme d’articles cousus et faits maison pour un quotidien zéro-déchets; Florence GAUDRY Céramiste Plasticienne qui expose de nouvelles œuvres en céramique pour le jardin ou le printemps dans votre maison et S’Glas qui transforme les bouteilles de vin d’Alsace en verres à boire et bien plus encore. En collaboration avec la Maison Fil de Fer, des photophores et des luminaires ont récemment été créés.Tout public

c/o Cristal de la Zorn 65 rue Leclerc

Dabo 57850 Moselle Grand Est post@drahtflechterei.de

Début : 2024-01-30 10:00:00

fin : 2024-02-04 18:30:00



