Portes ouvertes Maison des Associations de la Source Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Portes ouvertes Maison des Associations de la Source, 19 avril 2022, Orléans. Portes ouvertes

Maison des Associations de la Source, le mardi 19 avril à 19:45

Le club Eloquence45 club Toastmasters international invite à découvrir comment réussir une prise de parole en public. Soirée type avec improvisations, discours, évaluations;…

entrée libre

Séance de découverte du club Eloquence 45 Maison des Associations de la Source Place Sainte-Beuve 45100 ORLEANS Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T19:45:00 2022-04-19T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Maison des Associations de la Source Adresse Place Sainte-Beuve 45100 ORLEANS Ville Orléans lieuville Maison des Associations de la Source Orléans Departement Loiret

Maison des Associations de la Source Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Portes ouvertes Maison des Associations de la Source 2022-04-19 was last modified: by Portes ouvertes Maison des Associations de la Source Maison des Associations de la Source 19 avril 2022 Maison des Associations de la Source Orléans orléans

Orléans Loiret