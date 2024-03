Portes ouvertes Maison Chardonnerets – Présentation de l’association et de son chantier « My Garden of Trees » : semis et protection des futurs arbres. La marguerite Blain, samedi 23 mars 2024.

Portes ouvertes Maison Chardonnerets – Présentation de l’association et de son chantier « My Garden of Trees » : semis et protection des futurs arbres. Maison Chardonnerets – Lauréat de l’appel à projet « Formes émergentes de tourisme » – vous présente le projet de l’association et un de ses chantiers : « My Garden of Trees » Samedi 23 mars, 15h00 La marguerite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T15:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T15:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

L’association pour la Maison Chardonnerets organise une porte ouverte pour la semaine du tourisme.

C’est l’occasion de vous présenter la Maison Chardonnerets, un tiers lieu à Blain au Nord de Nantes, dans une ancienne ferme de 6 hectares. Nous souhaitons rénover les bâtiments pour y organiser des ateliers et des événements sur la biodiversité, la régénération des sols, de l’arboriculture, mais aussi de la culture et des arts.

Lors de cette porte ouverte nous vous présenterons le chantier « My garden of trees » soutenu par la Commission européenne. C’est un projet de science participative pour des forêts résilientes face au changement climatique en Europe, piloté par l’institut fédéral de recherches en Suisse et dont l’association est partie prenante !

Vous aurez l’occasion de planter votre graine et d’être acteur de ce projet à la portée internationale.

Rendez vous sur place le 23 mars 2024 !

La marguerite La marguerite 44130 Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

