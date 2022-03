Portes Ouvertes : Maison André Delorme Rully Rully Catégories d’évènement: Rully

Rully Saône-et-Loire Rully EUR La Maison André Delorme serait très heureuse de vous recevoir durant ses Portes Ouvertes de Printemps les 20, 21 et 22 Mai 2022. Vous pourrez, à cette occasion, déguster ses grands vins de la côte Chalonnaise (Rully, Mercurey, Givry, Montagny, Bouzeron) et l’ensemble de ses Crémants de Bourgogne, accompagnés d’amuse-bouches Bourguignons. Animation, découverte et démonstration Tonnellerie le Dimanche 26 Mai. caveau@andre-delorme.com +33 3 85 87 64 14 https://www.andre-delorme.com/ La Maison André Delorme serait très heureuse de vous recevoir durant ses Portes Ouvertes de Printemps les 20, 21 et 22 Mai 2022. Vous pourrez, à cette occasion, déguster ses grands vins de la côte Chalonnaise (Rully, Mercurey, Givry, Montagny, Bouzeron) et l’ensemble de ses Crémants de Bourgogne, accompagnés d’amuse-bouches Bourguignons. Animation, découverte et démonstration Tonnellerie le Dimanche 26 Mai. Maison André Delorme 11 Rue des Bordes Rully

