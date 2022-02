Portes ouvertes Lycée Professionnel Privé d’Enseignement Rural Massabielle Le Vernet-Chaméane Le Vernet-Chaméane Catégories d’évènement: Le Vernet-Chaméane

Puy-de-Dôme

Portes ouvertes Lycée Professionnel Privé d’Enseignement Rural Massabielle Le Vernet-Chaméane, 4 mars 2022, Le Vernet-Chaméane. Portes ouvertes Lycée Professionnel Privé d’Enseignement Rural Massabielle LEAP Massabielle 1 route du Château de Montfort Le Vernet-Chaméane

2022-03-04 11:00:00 – 2022-03-04 16:00:00 LEAP Massabielle 1 route du Château de Montfort

Le Vernet-Chaméane Puy-de-Dôme Le Vernet-Chaméane Visite détaillée des locaux, effectuée par les élèves, avec une rencontre des membres de l’équipe éducative. Échanges sur les formations dispensées ainsi que sur les projets en cours et réalisées. Pré-inscriptions possibles sur place. vernet-la-varenne@cneap.fr +33 4 73 71 31 25 http://massabielleleap.com/ LEAP Massabielle 1 route du Château de Montfort Le Vernet-Chaméane

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Le Vernet-Chaméane, Puy-de-Dôme Autres Lieu Le Vernet-Chaméane Adresse LEAP Massabielle 1 route du Château de Montfort Ville Le Vernet-Chaméane lieuville LEAP Massabielle 1 route du Château de Montfort Le Vernet-Chaméane Departement Puy-de-Dôme

Le Vernet-Chaméane Le Vernet-Chaméane Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-vernet-chameane/

Portes ouvertes Lycée Professionnel Privé d’Enseignement Rural Massabielle Le Vernet-Chaméane 2022-03-04 was last modified: by Portes ouvertes Lycée Professionnel Privé d’Enseignement Rural Massabielle Le Vernet-Chaméane Le Vernet-Chaméane 4 mars 2022 Le Vernet-Chaméane Puy-de-Dôme

Le Vernet-Chaméane Puy-de-Dôme