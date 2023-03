Portes ouvertes lycée et apprentissage | La Brie Monbazillac Catégories d’Évènement: Dordogne

Monbazillac

Portes ouvertes lycée et apprentissage | La Brie, 13 mai 2023, Monbazillac . Portes ouvertes lycée et apprentissage | La Brie Lycée La Brie Monbazillac Dordogne

2023-05-13 09:00:00 – 2023-05-13 17:00:00 Monbazillac

Dordogne L’équipe est présente pour échanger et discuter autour du lycée et de l’apprentissage, de 09h à 17h. L’équipe est présente pour échanger et discuter autour du lycée et de l’apprentissage, de 09h à 17h. +33 5 53 74 42 42 Lycée la brie

Monbazillac

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Monbazillac Autres Lieu Monbazillac Adresse Lycée La Brie Monbazillac Dordogne Ville Monbazillac Departement Dordogne Lieu Ville Monbazillac

Monbazillac Monbazillac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monbazillac /

Portes ouvertes lycée et apprentissage | La Brie 2023-05-13 was last modified: by Portes ouvertes lycée et apprentissage | La Brie Monbazillac 13 mai 2023 Dordogne Lycée La Brie Monbazillac Dordogne Monbazillac

Monbazillac Dordogne