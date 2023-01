PORTES OUVERTES LYCÉE CIRQUE 2023-2024 Le Mans, 3 février 2023, Le Mans .

Rendez-vous incontournable pour les futurs élèves de seconde et première, les portes ouvertes permettent de se renseigner sur l’enseignement arts du cirque au lycée proposé au Mans, rencontrer l’équipe, visiter le Lycée Le Mans Sud puis les espaces de pratique au Plongeoir – Cité du Cirque.

? Vendredi 3 février de 16h à 19h

? Samedi 4 février de 9h à 13h

Les portes ouvertes se déroulent en simultané au Lycée Le Mans Sud (128 rue Henri Champion) et au Plongeoir – Cité du Cirque (6 boulevard Winston Churchill).

Unique en Pays de La Loire, l’enseignement de spécialité arts du cirque au Mans est proposé par le Lycée Le Mans Sud et Le Plongeoir – Cité du Cirque depuis la rentrée 2022. Il permet aux jeunes de choisir le parcours arts du cirque en seconde, et la spécialité arts du cirque en première puis en terminale dans la voie générale. La pratique technique, artistique et le renforcement des connaissances culturelles sont les principaux objectifs de ces enseignements. Ils constituent un puissant facteur d’épanouissement personnel et artistique et contribuent à la formation d’une ou un élève ouvert sur le monde et à ses cultures.

Lycée Le Mans Sud

02 43 86 24 16 / lemans-sud.paysdelaloire.e-lyco.fr

Le Plongeoir – Cité du Cirque

02 43 47 45 54 / inscriptions@leplongeoir-cirque.fr

leplongeoir-cirque.fr

