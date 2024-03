Portes Ouvertes L’Outil en Main Bartholdi Caux Austreberthe Lycée Professionnel Bartholdi Barentin, samedi 6 avril 2024.

Portes Ouvertes L’Outil en Main Bartholdi Caux Austreberthe Lycée Professionnel Bartholdi Barentin Seine-Maritime

L’Outil en Main Bartholdi Caux Austreberthe propose aux jeunes à partir de 9 ans de découvrir par la pratique les métiers de l’artisanat.Cette initiation a lieu dans de vrais ateliers avec de vrais outils. Elle est guidée par des bénévoles, gens de métier et passionnés, souvent à la retraite. Les jeunes qui participent aux ateliers découvrent différents métiers tout au long de l’année et réalisent des ouvrages de leurs mains.L’Outil en Main œuvre ainsi à la valorisation de tous les métiers manuels auprès des jeunes. Plus de 100 métiers sont représentés dans les ateliers partout en France carreleur, charpentier, couvreur, maçon, métallier, mosaïste, vitrailliste, plombier, tailleur de pierre, pâtissier, dessinateur industriel, photographe etc… Par son action, L’Outil en Main ouvre des horizons aux plus jeunes qui découvrent l’intelligence de la main par une activité ludique. Implanté dans les locaux du Lycée Professionnel Auguste Bartoldi de Barentin, ces Journées Portes Ouvertes leur permettront de visiter nos locaux et également de voir les réalisations des jeunes qui nous ont rejoint depuis le début du mois de septembre 2023.Vous pourrez rencontrer nos bénévoles qui répondront à vos questions et pourront le cas échéant de vous initier à la réalisation de quelques projets.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-06 16:30:00

Lycée Professionnel Bartholdi 142 Rue Denis Papin

Barentin 76360 Seine-Maritime Normandie loutilenmain.barentin76@gmail.com

