Portes ouvertes chez Les Simones ——————————– ### Samedi 16 octobre de 10:00 à 18:00 A l’occasion de la Journée des associations de la ville de Bagneux venez aux portes ouvertes des simones. Les Simones vous invitent dans leur pavillon à venir découvrir un projet à co-construire ensemble et leurs ateliers bons pour vous. Les simones c’est un [Tiers-lieu Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux](https://www.lessimonescoop.fr/), un espace multiple coopératif et innovant pour faciliter le quotidien et améliorer la qualité de vie. Les Simones soutiennent l’alimentation locale, la réduction des déchets, pensent santé au naturel et invitent une communauté de professionnel.le.s à les rejoindre, répondent aux besoins de travailler autrement avec un working café, proposent d’enrichir nos talents et rêvent d’occasions pour mieux vivre nsemble, veulent une cuisine où les plats sont imaginés au jour le jour avec des produits frais de saison, elles proposeront une tisanerie, un bar à jus et une épicerie solidaire et coopérative , montent des ateliers makers, et favorisent le partage de savoir… adresse : Bagneux, 17 bis Rue Blanchard, 92220 Bagneux, France

gratuit

Proposé par Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux

Les Simones Tiers-Lieu pour Vivre Mieux 17bis rue blanchard Bagneux Bagneux Hauts-de-Seine



2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T18:00:00