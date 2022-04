Portes Ouvertes – LES JARDINS DE BREAU CORBEILLES Corbeilles Catégorie d’évènement: Corbeilles

Portes Ouvertes – LES JARDINS DE BREAU CORBEILLES, 17 avril 2022, Corbeilles.

le dimanche 17 avril à CORBEILLES

Les Jardins de Bréau situé dans le Hameau de Bréau à Corbeilles-en-Gâtinais ouvrent leurs portes dimanche 17 Avril dans le cadre des Portes Ouvertes de Bienvenue à la Ferme ” Printemps à la Ferme”. Ouverture : 10 h à 12 h et 14 h à 16 h . Entrée libre Portes Ouvertes – LES JARDINS DE BREAU CORBEILLES Jardins de Bréau, Corbeilles Corbeilles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T10:00:00 2022-04-17T12:00:00;2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T16:00:00

