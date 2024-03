Portes Ouvertes – Les Campings recrutent ! Venez découvrir nos métiers Nantes Camping Nantes, mercredi 20 mars 2024.

Portes Ouvertes – Les Campings recrutent ! Venez découvrir nos métiers Semaine des métiers du tourisme – Les Campings recrutent ! Venez découvrir nos métiers Mercredi 20 mars, 10h00 Nantes Camping

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T10:00:00+01:00 – 2024-03-20T16:00:00+01:00

Fin : 2024-03-20T10:00:00+01:00 – 2024-03-20T16:00:00+01:00

Nantes Camping ouvre ses portes afin de vous faire découvrir nos métiers et les offres d’emploi disponibles dans les campings de la région.

Nantes Camping 21 Boulevard du petit port 44300 NANTES Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « fede@hpapaysdeloire.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0676641259 »}, {« type »: « email », « value »: « nantes-camping@nge-nantes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0622340888 »}]

camping hôtellerie de plein air