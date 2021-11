Portes ouvertes Le Rousset-Marizy, 13 novembre 2021, Le Rousset-Marizy.

Portes ouvertes Montboin – Marizy Calme et Senteurs Le Rousset-Marizy

2021-11-13 – 2021-11-14 Montboin – Marizy Calme et Senteurs

Le Rousset-Marizy 71220 Le Rousset-Marizy

Profitez des portes ouvertes de “Calme et Senteurs” pour découvrir ​une collection de bougies naturelles en cire de soja et véritables parfums de Grasse, et des galets fondants pour parfumer généreusement votre intérieur.

Des bougies parfumées qui participent au respect de l’environnement, avec des composants non toxiques, cire végétale et mèche en bois.

De fabrication Française et artisanale, ces bougies naturelles ont un caractère unique pour une ambiance chaleureuse et raffinée.

+33 6 59 01 56 63

Profitez des portes ouvertes de “Calme et Senteurs” pour découvrir ​une collection de bougies naturelles en cire de soja et véritables parfums de Grasse, et des galets fondants pour parfumer généreusement votre intérieur.

Des bougies parfumées qui participent au respect de l’environnement, avec des composants non toxiques, cire végétale et mèche en bois.

De fabrication Française et artisanale, ces bougies naturelles ont un caractère unique pour une ambiance chaleureuse et raffinée.

Montboin – Marizy Calme et Senteurs Le Rousset-Marizy

dernière mise à jour : 2021-10-30 par