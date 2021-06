Le Pêchereau Le Pêchereau Indre, Le Pêchereau Portes ouvertes Le Pêchereau Le Pêchereau Catégories d’évènement: Indre

Portes ouvertes 2021-06-13 09:00:00 09:00:00 – 2021-06-13 19:00:00 19:00:00

Le Pêchereau Indre Le PêchereauAérodrome d’Argenton-Sur-Creuse Indre ULM 36 Club Ecole, vous propose des vols de découvertes, restauration sur place. Portes ouvertes à l’aérodrome d’Argenton-sur-Creuse. +33 6 77 13 43 44 Portes ouvertes à l’aérodrome d’Argenton-sur-Creuse. ULM 36 Club Ecole, vous propose des vols de découvertes, restauration sur place. ©ulm36

Détails Catégories d’évènement: Indre, Le Pêchereau Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Pêchereau Adresse Aérodrome d'Argenton-Sur-Creuse Ville Le Pêchereau lieuville 46.59782#1.60232