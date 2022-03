Portes ouvertes Le Patio Morlaix, 28 mars 2022, Morlaix.

Le Patio -Ecole intercommunale Associative d’Enseignement Artistique- ouvre ses portes au public du lundi 28 mars au samedi 2 avril.

Cet événement offre l’occasion de découvrir la variété des instruments et des pratiques artistiques (danses, arts plastiques) enseignées et de rencontrer les professeurs. Un programme riche et varié qui permettra aux futurs élèves de découvrir la palette artistique que propose le Patio et de préparer leur rentrée 2022/2023.

lepatiocia@orange.fr +33 2 98 88 26 95 http://www.lepatiocia.bzh/

