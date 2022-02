Portes ouvertes Le Grand-Pressigny Le Grand-Pressigny Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Le Grand-Pressigny

Portes ouvertes Le Grand-Pressigny, 28 mai 2022, Le Grand-Pressigny. Portes ouvertes Le Grand-Pressigny

2022-05-28 11:00:00 – 2022-05-29 19:00:00

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire Le Grand-Pressigny Dans l’ancienne Gare du Grand-Pressigny : en extérieur une trentaine de créateurs, artistes, artisans, avec possibilité de manger sur place ” salé et sucré ” et déguster un verre de vin ou de bière. Dans l’ancienne Gare du Grand-Pressigny : en extérieur une trentaine de créateurs, artistes, artisans, avec possibilité de manger sur place ” salé et sucré ” et déguster un verre de vin ou de bière. De 11h à 19h. madame_truk@hotmail.fr Dans l’ancienne Gare du Grand-Pressigny : en extérieur une trentaine de créateurs, artistes, artisans, avec possibilité de manger sur place ” salé et sucré ” et déguster un verre de vin ou de bière. VANGICWEN Mylène

Le Grand-Pressigny

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Le Grand-Pressigny Autres Lieu Le Grand-Pressigny Adresse Ville Le Grand-Pressigny lieuville Le Grand-Pressigny Departement Indre-et-Loire

Le Grand-Pressigny Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-grand-pressigny/

Portes ouvertes Le Grand-Pressigny 2022-05-28 was last modified: by Portes ouvertes Le Grand-Pressigny Le Grand-Pressigny 28 mai 2022 Indre-et-Loire Le Grand-Pressigny

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire