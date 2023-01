Portes ouvertes : Le Club, le sport pour tous Bergerac Bergerac Catégories d’Évènement: Bergerac

Dordogne Ce week-end ce sont les journées du sport. A cette occasion, la salle de sport Le Club, le sport pour tous à Bergerac organise ses journées portes ouvertes le Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 janvier afin de faire découvrir la salle de sport à tout le monde. Nos abonnements :

– sans engagement

– Tarif spécial ce week-end

– nouveaux abonnements avec un coaching individuel

