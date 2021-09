Charlieu Charlieu Charlieu, Loire Portes ouvertes Le Clos Saint-Gildas Charlieu Charlieu Catégories d’évènement: Charlieu

Loire

Portes ouvertes Le Clos Saint-Gildas Charlieu, 18 septembre 2021, Charlieu. Portes ouvertes Le Clos Saint-Gildas 2021-09-18 – 2021-09-19 Entrée piétonne, possibilité de stationnement dans le Parc pour les personnes à mobilité réduite 219 route de Fleury

Charlieu Loire Charlieu Saint-Gildas, ancien couvent des Ursulines, datant du XVIIe siècle, devient le Clos Saint-Gildas, résidence services. Venez découvrir ce site exceptionnel , entièrement rénové et réhabilité, à l’occasion des journées européennes du patrimoine. contact@leclossaintgildas.fr +33 6 48 67 67 44 https://leclossaintgildas.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par Office de Tourisme du Pays de Charlieu – Belmont

Détails Catégories d’évènement: Charlieu, Loire Autres Lieu Charlieu Adresse Entrée piétonne, possibilité de stationnement dans le Parc pour les personnes à mobilité réduite 219 route de Fleury Ville Charlieu lieuville 46.16279#4.16893