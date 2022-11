Portes ouvertes : le centre des thérapies énergétiques se dévoile Durningen Durningen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Du 18 au 20 novembre prochain, Stéphanie Chauvin, thérapeute énergéticienne, vous ouvre ses portes à « Les 4 Terres » à Durningen. Un jolie programme est prévu : Vendredi 18 novembre, de 10h à 11h30 : lithothérapie avec Marina Schmitt, de 14h à 15h30 : moment d’échange pour les jeunes mamans avec Justine Dinar et de 16h à 17h : sophrologie avec Patricia Guazzaroni. Samedi 19 novembre, de 10h à 11h30 : sophrologie avec Aurélie Bouleau-Masseran, de 14h à 15h30 : atelier découverte du cycle féminin avec Servanne Dasse et de 16h à 17h30 : méditation en musique et art thérapie avec Stéphanie Chauvin et Virginie Roeckel. Dimanche 20 novembre, de 14h à 15h30 : atelier-démo de cuisine saine avec Guillaume Chauvin et de 16h à 17h30 : voyage collectif sonore et vibratoire avec Stéphanie Chauvin. Les ateliers sont gratuits et sur inscription ici : https://linktr.ee/stephenergies?utm_source=qr_code +33 6 86 27 44 23 Durningen

