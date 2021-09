Chalon-sur-Saône L'Archipel Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Portes Ouvertes L’Archipel Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Portes Ouvertes L’Archipel, 15 octobre 2021, Chalon-sur-Saône. Portes Ouvertes

L’Archipel, le vendredi 15 octobre à 09:30

Les Ateliers de Frédérique vous ouvre leurs portes!

Entrée libre

Journées nationales de l’architecture L’Archipel 4 Rue de Strasbourg 71100 Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T09:30:00 2021-10-15T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu L'Archipel Adresse 4 Rue de Strasbourg 71100 Chalon sur Saône Ville Chalon-sur-Saône lieuville L'Archipel Chalon-sur-Saône