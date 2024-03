Portes Ouvertes Languidic Ecole ND des fleurs Languidic Langedig, vendredi 22 mars 2024.

Portes Ouvertes Languidic L’école ND des Fleurs vous accueille pour présenter sa filière bilingue breton. 22 et 23 mars Ecole ND des fleurs Languidic Entrée libre

Début : 2024-03-22T17:30:00+01:00 – 2024-03-22T18:45:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T12:30:00+01:00

Ecole ND des fleurs Languidic 2 Rue du Presbytère, 56440 Languidic Langedig 56440 Mor-Bihan Breizh [{« type »: « email », « value »: « direction@ndflanguidic.com »}]

breton languidic

